В Сургуте молодой человек пропал по пути от машины к подъезду дома

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения Михаила Романова 03.08.1995 года рождения находится в производстве следственного отдела по Сургуту следственного управления СК РФ по Югре.

Вечером 12 января 2017 года Михаил Романов гулял со своими друзьями. Около полуночи они попрощались на ул. Северная, и Михаил поехал на своей машине домой – на ул. Быстринскую. Его машина осталась припаркованной во дворе, но дома молодой человек так и не появился.

Приметы пропавшего: на вид 20 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, сообщает УМВД России по Югре.

На момент исчезновения был одет: в синюю спортивную куртку, черные джинсы, ботинки. При себе имел кошелек, паспорт, водительское удостоверение, документы на машину, ключи от машины, телефон Samsung белого цвета.

Всем, кто владеет информацией о местонахождении Михаила Романова, либо об обстоятельствах его исчезновения, возможно имеющих значение для следствия, просим позвонить по телефонам: 8 (3462) 76-16-24 (УМВД России по Сургуту), 8 (3462) 34-59-37 (следственный отдел по Сургуту), либо 8-950-502-74-52 (дежурная служба следственного управления).