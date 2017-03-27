На Ямале женщина зарезала отчима и поранила себя, чтобы скрыть преступление

Уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбуждено следственным отделом по Приуральскому району следственного управления Следственного комитета России по Ямалу.

Следствием установлено, что 25 марта 2017 года в с. Аксарка Приуральского района 24-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на замечание отчима ударила его ножом в область груди. От полученного ранения 35-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемая, желая представить ситуацию так, будто ей пришлось прибегнуть к самообороне, нанесла себе удар ножом в область бедра. В момент указанных событий в квартире находилась мать подозреваемой, которая вызвала скорую помощь. Когда по вызову также приехали полицейские, молодая женщина заявила, что отчима убила мать, защищая ее. Но в последствие она поменяла показания и стала настаивать на том, что удар ножом погибшему нанесла она, но в порядке самообороны.

Осмотр раны на ее бедре врачом, а также проверка показаний на месте происшествия не подтвердили ее версию. При сборе характеризующих материалов на подозреваемую установлено, что ранее женщина была неоднократно судима, после отбытия наказания носила всегда с собой нож и при случае демонстрировала его окружающим.

В настоящее время решается вопрос о применении к женщине меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.