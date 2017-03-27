Водителям и автослесарям помогла ярмарка вакансий

Фото Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района

Более 100 человек посетили ярмарку вакансий в Тюмени, на которой были представлены рабочие места предприятий в сфере транспорта.

Леонид Яровой – водитель с 30-летним стажем, работал и на легковых, и на грузовых автомобилях, последние несколько лет был дальнобойщиком.

"Не работаю уже месяц. Ищу работу водителем, но придется отказаться от дальнобоя, тяжело уже. О ярмарке вакансий услышал по радио, решил прийти. Вакансии, которые меня заинтересовали, здесь есть. Пообщался с работодателями, надеюсь получить отклик", - рассказал он.

Факт, что в профессии водителя очень важен именно опыт, подтвердила заместитель генерального директора по общим вопросам ПАТП №1 Ирина Фролова: "С центром занятости сотрудничаем давно, в ярмарках принимаем участие не в первый раз. Не раз трудоустраивали людей благодаря центру занятости. Для нас главный критерий в выборе соискателей – это наличие опыта работы как минимум от трех лет. Это очень важно, ведь мы занимаемся перевозкой людей".

На ярмарке были представлены вакансии не только водителей, здесь могли найти работу слесари по ремонту автомобилей, машинисты копра, экскаватора и бензовоза, механики, диспетчеры, механизаторы, трактористы, менеджеры по продаже автозапчастей и др. Всего было представлено 165 вакансий. К предварительной договоренности о трудоустройстве пришли более 70 человек, сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Соб. инф.