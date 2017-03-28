В Тюмени выбирают самые необычные паракули

Фото vk.com/redbulldoodleart

Более 50 тыс. студентов со всего мира примут участие в конкурсе рисунков в тетради на паре.

Тюменцам предстоит побороться над созданием самого необычного рисунка, чтобы попасть в мировой финал проекта. Студенты трех городских вузов смогут поучаствовать в местном этапе конкурса, предоставив свои рисунки в специальные урны. По итогам первой ступени отбора в ТюмГУ, ТИУ и ТГАКиСТ пройдут выставки лучших работ. Состоится и общегородская выставка.

Doodle - это произвольный рисунок, пока сознание занято чем-то другим. Если doodle рисует студент во время пары, то такой рисунок называется паракулями. Такая привычка объединяет молодых людей по всему миру. Проект Red Bull Doodle Art дает студентам возможность преобразовать свои вдохновляющие идеи и фантазии в реальное творчество без каких-либо правил и ограничений.

Как сообщают организаторы конкурса в Тюмени, с середины марта и до конца мая студенты по всему миру смогут показать свои графические работы и проголосовать за лучшие паракули на глобальном сайте www.redbulldoodleart.com.

В России прием заявок продлится до 6 апреля, после чего зрители проголосуют за лучшие работы, которые и примут участие в национальном финале. 14 апреля состоится национальная выставка, на которой жюри выберет одну лучшую работу и ее автор отправится представлять Россию в мировом финале.

Третий по счету международный конкурс Red Bull Doodle Art обещает захватывающий мировой финальный этап, который пройдет в виртуальной реальности. Победители национальных отборов получат уникальный шанс сразиться за победу в необычных условиях. Они пройдут курс по 3D-графике, чтобы нарисовать свое финальное произведение в трехмерном пространстве.

Итоговые работы будут выставлены в Глобальной виртуальной галерее, где ценители искусства со всего земного шара смогут полюбоваться паракулями в виртуальной реальности. Победителя международного этапа выберет судейская коллегия.