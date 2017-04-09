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Пасхального концерта от Тюменской филармонии не будет

11:02 09 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Фрола Подлесного

Тюменские коллективы филармонии в день Пасхи специальные концерты давать не будут, сообщил директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов.  

"Традиционно на Пасху не делаются концерты. Считается, что в Пасху работать грех. И артисты, выходя на сцену, тоже работают, хоть всем кажется, что это все легко и просто. Было бы не корректно в Пасху их заставлять работать. Другое дело послепасхальные концерты, как делает маэстро Валерий Гергиев. Прошла Пасха – и начался Пасхальный фестиваль", - рассказал Андрей Чувашов.

В день Великой пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории симфонический оркестр Мариинского театра откроет XVI Московский Пасхальный фестиваль. После чего оркестр легендарной Мариинки отправится в традиционный симфонический тур по стране.

Предстоящий фестиваль приурочивают к 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского. Артисты под руководством всемирно известного маэстро Валерия Гергиева выступят в концертном зале им. Ю. Гуляева Тюменской филармонии 23 апреля. 

Закрытие фестиваля состоится традиционно 9 мая на Поклонной горе в Москве – оркестр даст большой концерт, посвященный празднованию Дня Победы.

В Тюмени же, в День Победы хоровая капелла Тюменской филармонии продолжит праздник высокой культуры, выступив в правительственном концерте, сообщил Андрей Чувашов. 

Ирина Ромашкина

Теги: Пасхальный фестиваль , Тюменская филармония , Пасха , Валерий Гергиев , Андрей Чувашов

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