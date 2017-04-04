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Андрей Чувашов рассказал о планах Тюменской филармонии

09:00 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Директор Тюменской филармонии Андрей Чувашов признался, что у него нет желания что-либо менять в учреждении культуры.

Спустя пять месяцев работы в должности директора Тюменской филармонии руководитель ведущей концертной площадки региона поделился планами на будущее с корреспондентом агентства "Тюменская линия".

"Я пришел не на пустое место. Организм (прим. автора – учреждения) был сформирован. Есть свои традиции. Что-то глобально менять у меня нет никакого желания, потому что я работал в этой организации долгое время", - пояснил Андрей Чувашов.

Он рассказал, что появились замыслы, чтобы каждый коллектив филармонии почувствовал свою значимость и самодостаточность и привел в пример, созданный в Тюмени симфонический оркестр - это уникальное явление современности как для России, так и для Европы. 

"Последний симфонический оркестр был создан в 70-х, а то и в 60-х годах. Даже на Западе сейчас редко создаются такие коллективы, а тем более в условиях кризиса, в такое неспокойное время создать оркестр не просто. Были поставлены амбициозные цели нашим главой региона Владимиром Якушевым: чтобы как в спорте, мы сразу будем играть в высшей лиге. Такая задача была поставлена и она реализована. Это уникальный случай и это отмечают все – в Москве, в Санкт-Петербурге. Здесь Тюмень однозначно прославилась на долгие годы. Хочется, чтобы те коллективы, которые существовали – капелла, ансамбль "Зори Тюмени", камерный оркестр – чтобы они тоже подтянулись на такую планку, имели не меньший уровень", - пояснил Андрей Чувашов. 

На специальной пресс-конференции директор филармонии представил новый сезон коллективов, а также познакомил хоровую капеллу с ее новым художественным руководителем Альбертом Мишиным.

Как пояснил Андрей Чувашов, в ближайшее время капелла не будет выезжать в гастрольный тур. Руководство филармонии дает время на адаптацию к новым условиям, хористам и Альберту Мишину нужно сработаться, увидеть тенденции к будущему. К тому же летом капелла уходит в отпуск, с августа начнется глобальная работа. "Гастроли же коллектива планируются в 2018 году", - сказал Андрей Чувашов.

Самым значимым проектом 2017 года для хоровой капеллы станет большой концерт в декабре, посвященный 20-летнему юбилею коллектива.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , Андрей Чувашов , Тюменская филармония , хоровая капелла

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