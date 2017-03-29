На развитии туризма в Тюмени можно и нужно зарабатывать, считают специалисты сферы потребительского рынка

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Развитие туризма - перспектива сферы потребительского рынка в Тюмени. Такое мнение выразила директор департамента потребительского рынка администрации города Елена Еремина на отраслевой конференции.

"Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области, пережив перестройку и задав высокие стандарты с учетом перспектив международного сотрудничества, передает эстафету в развитии туризма и городу. 2017 год будет насыщенным именно в этом плане. Наработанный опыт в сфере защиты прав потребителей, умение разрешать 99 процентов спорных ситуаций в досудебном порядке позволяет надеяться на успех в развитии планов по развитию туризма в Тюменской области и Тюмени", – считает Елена Еремина.

Директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев рассказал предпринимателям о том, как они могут получить выгоду от развития сферы туризма.

По его данным, в 2016 году товарооборот розничной торговли составил 97,4% к товарообороту 2015 года.

"Непродовольственная группа товаров остается на уровне 52 процентов. Это важно, поскольку, как только граждане начинают тратить на пищевые продукты более 50 процентов, значит, наступает критический момент. Товарооборот общественного питания составил 99,8 процента от уровня 2015 года. Это говорит о том, что бизнес подстроился под ситуацию, научился создавать новые предложения, открываются кофейни, развивается сфера быстрых покупок, но при этом мы не идем по пути глобального развития стритфуда, когда на каждом углу спотыкаемся о пирожковые, булочные и прочие. Что касается отрасли развития бытовых услуг, то тут показатель 86 процентов от цифры 2015 года. Мы делаем вывод, что отрасль не нашла путь, как стать удобной, комфортной для людей и востребованной. С другой стороны, это показывает, что люди стали чаще покупать новое, меньше ремонтируют старое, – в общем, есть о чем задуматься", - прокомментировал он.

Андрей Пантелеев привел данные и о том, какие инвестиции и рабочие места привносят в экономику открывающиеся в Тюмени торговые центры. Открытие очередного магазина "Лента" дало 700 млн рублей инвестиций и 300 рабочих мест для тюменцев, реконструкция отеля DoubleTree – 1 млрд рублей инвестиций и 300 рабочих мест, ТРЦ "Тюмень Сити Молл" – 4 млрд рублей инвестиций и 2 тыс. рабочих мест (около 500 млн рублей вложит в этот проект бизнес, который арендует площади в торговом центре), будущий "Аквамол" (большой аквапарк) – 5 млрд рублей инвестиций и 226 рабочих мест.

tyumencitymall.com

"И как при падающем тренде экономики мы будем насыщать весь тот рынок, который построили, те объекты, которые еще строятся? Я считаю, что у нас два варианта: либо кто-то уходит с рынка, и крупный бизнес занимает территорию, либо мы расширяем денежный поток, который приходит в регион. Мы можем это сделать за счет туризма. Во многих странах туризм - одно из стратегических направлений. А мы ко многим вещам относимся не так серьезно. Давайте посмотрим: один приехавший к нам турист дает пять рабочих мест, 53 отрасли соприкасаются с туризмом. То есть 53 отрасли могут получить новый виток развития своих услуг, если переориентируются для нового клиента, станут более комфортными и удобными для всех потребителей", - пояснил Андрей Пантелеев.

Среди направлений, которые нужно разработать, названы логистика (точки входа в регион), навигация (по городу, торговому центру), персонал, владеющий английским языком, и самое важное – сервис и гостеприимство.

Помочь с обучением кадров в сфере сервиса и гостеприимства призван межрегиональный центр компетенций, который открыт на базе техникума индустрии питания и сервиса. Таких центров всего семь по России.

"Этот центр - подготовительная площадка в сфере оказания услуг и сервиса для всей Российской Федерации. В него будут приезжать лучшие преподаватели со всей страны и мира. На нашей площадке будут подготавливаться лучшие кадры и формироваться обучающие программы для всей страны. Я предлагаю вам, представителям нашей отрасли, участвовать в этом процессе и собирать с этого плоды. Если посмотреть по рейтингам, то мы за последние пять-десять лет часто становимся лучшими по строительству, экономическому развитию, благоустройству, у нас отличные дороги, красивые улицы и скверы, люди улыбаются. Я могу смело заявить, что у нас достаточно туристических продуктов, которые интересуют людей. И более того, турист уже здесь: 50 тысяч иностранцев проходят через Тюмень, 2 миллиона человек проезжают как туристы. А что вы с этого заработали?", – задал самый главный вопрос Андрей Пантелеев.

Он призвал тюменских предпринимателей вставать на позицию тех, кто в тяжелые времена начинает продвигать себя и свой регион, и тем самым ярче выглядит на фоне угасающих конкурентов, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.