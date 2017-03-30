Югорчане победили в лыжном командном спринте

ski2017.ugramegasport.ru

Антон Гафаров и Сергей Устюгов из сборной Югры выиграли в командном спринте свободным стилем на чемпионате страны по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске.

Поначалу этот дуэт в финальном раунде был всего лишь девятым, но к финишу оказался лидером, затратив на дистанцию 20 минут 5,69 секунд. Для Устюгова это золото чемпионата страны стало уже 11 в его карьере.

Серебро завоевали красноярские лыжники Андрей Мельниченко и Андрей Феллер, уступившие чемпионам около секунды. Бронзовыми призерами стали тюменцы Андрей Парфенов и Александр Большунов, проигравшие югорчанам более двух секунд.

В женской гонке трио призеров составили сборные Коми, Москвы и Московской области.

Татьяна Алешина и Дарья Веденина из Тюмени финишировали четвертыми. Второй состав тюменской сборной - Ольга Репницына и Евгения Ощепкова - стал шестым.

Василий Коньков