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Югорчане победили в лыжном командном спринте

09:32 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
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Антон Гафаров и Сергей Устюгов из сборной Югры выиграли в командном спринте свободным стилем на чемпионате страны по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске. 

Поначалу этот дуэт в финальном раунде был всего лишь девятым, но к финишу оказался лидером, затратив на дистанцию 20 минут 5,69 секунд. Для Устюгова это золото чемпионата страны стало уже 11 в его карьере.   

Серебро завоевали красноярские лыжники Андрей Мельниченко и Андрей Феллер, уступившие чемпионам около секунды. Бронзовыми призерами стали тюменцы Андрей Парфенов и Александр Большунов, проигравшие югорчанам более двух секунд. 

В женской гонке трио призеров составили сборные Коми, Москвы и Московской области. 

Татьяна Алешина и Дарья Веденина из Тюмени финишировали четвертыми. Второй состав тюменской сборной - Ольга Репницына и Евгения Ощепкова - стал шестым.  

Василий Коньков

Теги: лыжные гонки

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