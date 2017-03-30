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В Югре задержаны братья за дерзкое ограбление банка

11:00 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото УМВД России по Югре

Мужчины, подозреваемые в вооруженном нападении на отделение банка, задержаны в Югре.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре, в дежурную часть поступило сообщение о совершении дерзкого разбойного нападения на отделение банка в п. Малый Атлым.

Двое злоумышленников с карабином "Сайга" ворвались в масках в операционный зал, где скрутили банковских работников и похитили из сейфа почти 2 млн 700 тыс. рублей. С места преступления подозреваемые скрылись на снегоходе.

Их задержали в 23 км от места совершения преступления. Похищенные деньги они закопали в снегу вблизи лесополосы. Снегоход, на котором налетчики скрылись, сломался, мужчины решили его сжечь и пойти пешком, но были задержаны.

Личность злоумышленников установлена. Это двоюродные братья 27 и 28 лет, ранее судимые за совершение краж. Постоянно проживают в Нягани.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя. Деньги возвращены в отделение банка.

Соб. инф.

Теги: банк , разбойное нападение , Югра

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