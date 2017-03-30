Новая пекарня в Туртасе порадует пряниками, пирогами и пиццей

Кулинарию-пекарню ООО "Клан" открыли в п. Туртас в Уватском районе.

Ее руководитель Дмитрий Липатов с гордостью показал отремонтированное помещение: заменены крыша, окна, система отопления, проведены внутренние отделочные работы. Первым гостям показали даже само производство. Предприниматель продемонстрировал современное оборудование, приобреенное при поддержке регионального инвестиционного агентства. Общий объем финансирования превысил три миллиона рублей, из них более двух миллионов - льготный заем агентства.

Гости открытия продегустировали продукцию пекарни, которую презентовала управляющая производством, супруга бизнесмена Евгения Липатова. Уже сейчас жители Туртаса могут купить свежий хлеб, булочки, ватрушки и пирожки с разными начинками, кулебяки, пирожные, расстегаи, пиццу по особому итальянскому рецепту и торты. Планируется наладить производство выпечки из слоеного теста (сейчас сотрудники обучаются, как правильно с ним работать) и пряники различных видов, в том числе и с гербом Уватского района.

Цены здесь невысокие, а выпечка вкусная и разнообразная. Пока объемы производства небольшие, но пекарня планирует сотрудничать со школами, садами и иными учреждениями по поставке продукции.

"На начальном этапе пробуем по 60-80 булок в сутки, пирожки, кулебяки, булочки и прочую мелкую выпечку – по 30 штук каждого вида с разными начинками, торты – по несколько штук в день. Пока тренируемся на малых объемах, чтобы продукция на прилавках всегда была свежей", - сообщил Дмитрий Липатов.

Он поблагодарил Инвестиционное агентство Тюменской области за оказанную финансовую и организационно-административную поддержку при реализации проекта. Новая пекарня обеспечила рабочими местами четырех жителей поселка. В честь торжественного открытия Дмитрия Липатова наградили благодарственным письмом Инвестиционного агентства за вклад в развитие предпринимательства Уватского района.