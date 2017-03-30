Мария Зольникова завоевала серебро первенства России по дзюдо

Фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Представительница Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" Мария Зольникова завоевала серебряную медаль в весовой категории до 78 кг на первенстве России по дзюдо в Кемерово.

Она провела четыре встречи, в трех из которых одержала победы над Анастасией Плаховой (Сибирский федеральный округ), Яной Мышеловой (СФО), Александрой Гималетдиновой (Приволжский федеральный округ). И только в финале Мария уступила Нюргуяне Никифоровой (Центральный федеральный округ - Дальневосточный федеральный округ). За медали в категории до 78 кг боролись 20 спортсменок.

В шаге от пьедестала остановились Эльдар Аллахвердиев (-90 кг), Азамат Плиев (-100 кг) и Артур Камалов (+100 кг), у них пятые места. Спортсмены обеспечили себе места в резервном составе национальной сборной команды России. В середине мая они поборются за медали Кубка Европы по дзюдо среди мужчин и женщин в Оренбурге.

Напомним, что ранее Алим Балкаров стал победителем в весовой категории до 66 кг, а Алина Сергеева завоевала серебряную награду в весе до 48 кг.

По сумме личных результатов Тюменская область среди юниоров заняла второе, а среди юниорок – третье месте из всех субъектов Российской Федерации, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Соб. инф.