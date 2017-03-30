Стартовала регистрация на Тотальный диктант

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Открыта регистрация на 2852 площадки Тотального диктанта.

"Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но Тотальный диктант каждый год удивляет: он побывал уже на МКС, за полярным кругом, на земле, под землей, под водой. В этом году мы приготовили для участников акции много необычных площадок, в числе которых есть режимные и движущиеся объекты", – сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 тыс. м будет у пассажиров S7 Airlines. Акция пройдет на десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска - родины Тотального диктанта. Бортпроводники раздадут пассажирам специальные бланки, а также радиогиды с наушниками.

"Авиадиктанты" пройдут не только в воздухе, но и на земле: к проекту присоединились аэропорты. Иркутский обещает порадовать участников акции красивым видом на взлетно-посадочную полосу, а сургутский – удивить "диктатором", который одновременно является инспектором службы авиационной безопасности и радиоведущей. На обе площадки необходима предварительная регистрация.

Проверить свою грамотность смогут и пассажиры трех поездов "Стриж" (№701 Нижний Новгород – Москва, №702 Москва – Нижний Новгород и №13 Москва – Берлин. Для того чтобы написать диктант в поездах, пассажиры должны будут подключиться к мультимедийному порталу поездов, а сам диктант пройдет в аудиоформате.

Тотальный диктант можно будет написать на шести крупных вокзалах страны: Курский и Казанский вокзалы Москвы, Калининград-Южный, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск-Главный (в залах ожидания повышенной комфортности). Диктант в движении пройдет и в Крыму: здесь участники смогут написать диктант в троллейбусе, следующем по маршруту Симферополь - Алушта.

Впервые диктант пройдет на гидроэлектростанциях: на Красноярской и Иркутской.

Жители Тарко-Сале смогут написать диктант в чуме. В Пермском крае диктант пройдет в Кунгурской ледяной пещере. Уже не в первый раз проверять грамотность будут на бортах барков "Крузенштерн" (Калининград) и "Паллада" (Владивосток).

В Омске участникам предложат не сидеть в душных помещениях и выйти в парк Победы, чтобы написать Тотальный диктант в туристической палатке. В Тюмени (в здании городской думы), Подольске, Ставрополе, Уфе и Челябинске позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: на специальных площадках в этих городах ребятишек займут аниматоры и воспитатели, пока родители будут писать Тотальный диктант. В Новосибирске, Челябинске, Алма-Ате и ряде других городов организованы площадки для людей с ограниченными возможностями.

Главной площадкой Тотального диктанта неизменно является Новосибирский государственный университет – родина акции.

Обращаем внимание, что на ряд площадок регистрация является обязательным условием.

Акция пройдет 8 апреля в более чем 800 городах 68 стран.