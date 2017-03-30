В Тюменском районе раскрыли наркопритон

Фото из архива управления ФСКН Россиии по Тюменской области

Проверяя оперативную информацию, полицейские выявили притон для потребления наркотических средств в доме 53-летнего жителя п. Боровский в Тюменском районе.

В помещении обнаружены различные приспособления для потребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств, свидетельствующие о совершении противоправного деяния.

Установлено, что подозреваемый содержит притон с начала марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса России "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.