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В Тюменском районе раскрыли наркопритон

17:43 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из архива управления ФСКН Россиии по Тюменской области

Проверяя оперативную информацию, полицейские выявили притон для потребления наркотических средств в доме 53-летнего жителя п. Боровский в Тюменском районе.

В помещении обнаружены различные приспособления для потребления наркотиков, одноразовые шприцы и следы наркотических средств, свидетельствующие о совершении противоправного деяния.

Установлено, что подозреваемый содержит притон с начала марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 Уголовного кодекса России "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкцией предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Теги: наркомания , наркопритон , УМВД России по Тюменской области

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