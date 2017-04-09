Срывать нельзя - только смотреть

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Первоцветы Тюменской области находятся на грани исчезновения из-за чрезмерного сбора цветов любителями природы, считают специалисты Росприроднадзора региона.

19 апреля в России отмечается День подснежника. Специалисты ведомства поясняют, что на юге Тюменской области настоящие подснежники не растут. Тюменцы называют подснежником другой первоцвет - прострел желтеющий (Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz).

Русское название растения "сон-трава" происходит от поверья, что животные и люди, попробовав корень, впадают в сон. Ареал первоцвета ограничен Уралом и Сибирью. На юге области этот цветок зацветет с апреля по май.

Специалисты Росприроднадзора бьют тревогу. В Красную книгу Тюменской области прострел желтеющий отнесен к три категории редкости. Численность редкого вида особенно резко сокращается вблизи населенных пунктов.

Причинами стали интенсивное хозяйственное использование территорий (распашка степных участков, вырубка лесов, пожары) и высокая рекреационная нагрузка, в том числе сбор цветущих растений на букеты любителями природы.

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Из первоцветов жителям области наиболее известен и достаточно часто встречается в лесостепной зоне адонис весенний (Adonis vernalis L), он цветет в мае и начале июня.

В древней Греции существовала легенда, что Адонисом звали прекрасного юношу-охотника, любимца богини охоты Дианы. Его убил вепрь (кабан), и из капель пролившейся крови выросли цветы, которые нарекли его именем. А на Руси этот вид называли "мохнаткой" за опушенные чашечки цветков. Старинные русские наименования "горицвет", данное за крупные желтые цветки, как бы горящие на солнце, и "стародубка" в ходу до сих пор.

Численность популяций адониса сокращается из-за трансформации степных местообитаний, неконтролируемого сбора растений в лекарственных целях и на букеты. Горицвет включен в Красные книги Среднего Урала, Курганской и Омской областей.

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К исчезающим видам отнесен его тезка - адонис волжский (Adonis wolgensis Stev), цветущий в мае. При достаточно широком общем распространении – Европа, Южный Урал, Западная Сибирь, Средняя Азия - в Тюменской области адонис волжский обитает только в одном месте – на острове озера Таволжан Сладковского района, где в настоящее время создан заказник "Таволжанский". Первоцвет внесли в Красную книгу Тюменской и Курганской областей.

Среди исчезающих видов в Красной книге Тюменской области красуется и калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oaкes). Взяли его под охрану и соседние регионы: Свердловская, Пермская и Курганская области, Республика Коми, Красноярский край. Из-за особенностей биологии вид редок повсеместно и подлежит охране на государственном уровне - включен в Красную книгу Российской Федерации как редкий вид.

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Всего 13 дикорастущих растений, расцветающих в конце зимы и начале весны, занесены в Красную книгу Тюменской области. Это также лук поникающий (слизун), гусинник зернистый, ирис сибирский, ирис русский, ирис низкий, купальница открытая (жарок открытый), рябчик малый, купена низкая, ладьян трехнадразный, сообщает пресс-служба Росприроднадзора региона.

Сбор, торговля и приобретение дикорастущих цветов, занесенных в Красную книгу, запрещены законодательством. Это может повлечь административную и даже уголовную ответственность. Так за сбор первоцветов, внесенных в Красную книгу РФ, по ст. 8.35 КОАП РФ любителя исключительной флоры накажут штрафом от 2 тыс. 500 до 5 тыс. рублей,

Если виновник повлек гибель популяции вида, внесенного в Красную книгу РФ, по ст.259 УК РФ его ждет штраф от 300 до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы, ограничение, лишение свободы на срок до трех лет. Помимо штрафов любитель первых цветов обязан возместить нанесенный природе урон.

"Но не столько страх перед наказанием, сколько осознание вероятности навсегда утратить возможность лицезреть эту хрупкую красоту должно стать основным сдерживающим фактором для желающих сорвать лесной цветок или купить его на улице", - считают специалисты Росприроднадзора.

Ирина Ромашкина