Молодогвардейцы проведут в Тюмени исторический квест

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Патриотическая игра в виде квеста "Знамя Победы" состоится на набережной Туры в Тюмени 30 апреля.

Ее участникам предстоит разгадать исторические загадки и выполнить поручения военных командиров. Каждый правильный ответ будет продвигать команду по маршруту. По окончании игры победители водрузят копию Знамени Победы на самую высокую точку Тюмени – верхний пилон моста Влюбленных.

Напомним, Знамя Победы появилось над Рейхстагом после штурма Берлина в ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года. Каждый год в это время молодогвардейцы украшают Тюмень его копией в рамках большой патриотической кампании "Мы помним".

Как рассказал руководитель регионального отделения "Молодой гвардии Единой России" Роман Рзаев, в 2016 году в ней были задействованы 12 тыс. участников и 56 волонтеров.

Евгения Шевцова