Юные ялуторовские танцоры завоевали международную награду

Фото ансамбля «Гаврош»

Танцевальный ансамбль "Гаврош" из Ялуторовска стал лауреатом конкурса Международного конкурса культуры, искусства, творчества "КИТ" в Екатеринбурге.

"Выступление на конкурсах международного уровня - очень ответственная миссия, море волнения и большое количество соперников, но это не помешало нам получить диплом лауреата третьей степени", – пояснила руководитель коллектива Светлана Некрасова.

По ее словам, дети получили массу позитива, ощутили вкус победы в нелегкой борьбе.

"На конкурсе было представлено много коллективов с разножанровой танцевальной программой, красочными костюмами и интересными номерами. Красивые дети, красивая сцена, красивая музыка – все восхищало и вызывало позитивные эмоции", - цитирует Светлану Некрасову администрация Ялуторовска.

Соб. инф.