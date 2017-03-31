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Юные ялуторовские танцоры завоевали международную награду

13:32 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ансамбля «Гаврош»

Танцевальный ансамбль "Гаврош" из Ялуторовска стал лауреатом конкурса Международного конкурса культуры, искусства, творчества "КИТ" в Екатеринбурге.

"Выступление на конкурсах международного уровня - очень ответственная миссия, море волнения и большое количество соперников, но это не помешало нам получить диплом лауреата третьей степени", – пояснила руководитель коллектива Светлана Некрасова.

По ее словам, дети получили массу позитива, ощутили вкус победы в нелегкой борьбе.

"На конкурсе было представлено много коллективов с разножанровой танцевальной программой, красочными костюмами и интересными номерами. Красивые дети, красивая сцена, красивая музыка – все восхищало и вызывало позитивные эмоции", - цитирует Светлану Некрасову администрация Ялуторовска.

Соб. инф.

Теги: Ялуторовск , Екатеринбург , танцы , культура

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