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Николай Брыкин поможет оснастить нижнетавдинский спорткомплекс

14:05 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТРО партии "Единая Россия"

Беговую дорожку подарит спорткомплексу в Нижней Тавде депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин. Он побывал в Нижнетавдинском районе в рамках региональной недели и посетил несколько объектов.

В спорткомплексе юные нижнетавдинцы гоняют мяч, играют в волейбол и баскетбол, люди пенсионного возраста ходят в специально созданные для них группы здоровья. Не пустует тренажерный зал, среди посетителей есть инвалиды, для которых разработана отдельная программа.

"Очень неплохой уровень зала для фитнеса, – оценил Николай Брыкин. - У меня есть беговая дорожка, хорошая, современная, я с удовольствием подарю ее Нижней Тавде".

Спорткомплекс располагает двумя открытыми кортами для футбола и хоккея. Футбольное поле ожидает ремонта, финансирование уже выделено, однако не хватает денег на то, чтобы рядом сделать площадку со спортивными снарядами для полного цикла тренировки – от разминки, силовых упражнений до непосредственно занятий с мячом.

Николай Брыкин пообещал сотрудникам спорткомплекса: "Мы этот вопрос сможем решить, проблем с оснащением у вас не будет".

Побывал депутат в новой сельской гостинице. Некогда здесь располагалась школа-интернат, теперь один корпус после ремонта отдан под квартиры учителям, второй превратился в гостиницу для спортсменов. В Нижней Тавде проводятся соревнования районного и областного уровня, на которые приезжают атлеты из разных уголков региона. Николаю Брыкину рассказали, что гостиница готова принять 120 человек, стоимость одного места за сутки - 500 рублей.

Еще одним пунктом визита стал храм святой Троицы, его настоятель отец Вячеслав рассказал об истории прихода. Деревянная церковь в Тавдинской слободе существовала еще в XVII веке, каменное здание выстроено в 1907 году, но за годы советской власти полностью утрачено. Возрождение прихода началось в начале двухтысячных годов, храм построили быстро, в 2007 году состоялось его освящение. Теперь там действует детская воскресная школа, где тоже побывал депутат. Его удивило большое количество музыкальных инструментов в помещении. Оказалось, отец Вячеслав - музыкант, он старается увлечь воспитанником этим искусством, кроме того, он пропагандирует здоровый образ жизни и активно занимается с мальчишками хоккеем.

Завершился визит депутата в Нижнюю Тавду на торжественной ноте: он поздравил руководителя местного отделения "Боевого братства" Владимира Павлова с юбилеем и вручил подарок.

Работа парламентария в регионе продолжится. В Тюмени состоится общее собрание РОО "Защита Отечества", председателем правления которого является Николай Брыкин, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.

Теги: соцподдержка , Единая Россия , спорткомплекс , Николай Брыкин , Нижнетавдинский район

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