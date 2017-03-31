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Геннадий Иванов предлагает расширить акцию "Бессмертный полк"

17:45 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Дополнить портреты героев "Бессмертного полка" наградными листами и рассказом о судьбе участника войны предлагает инициатор акции, ветеран МВД Геннадий Иванов.

"Все убедились в ее пользе, и пора акцию расширить. На обратной стороне портрета можно разместить другие фотографии, информацию, где служил ваш родственник, какие награды имеет. Можно объединиться и пронести портреты сослуживцев в одной колонне, создать отдельную колонну, где пронесут портреты ветеранов, которые живы, но по состоянию здоровья не могут участвовать в параде. Они и должны открывать шествие, это герои праздника", - отметил он.

На призыв откликнулись члены регионального отделения "Молодой гвардии Единой России". Руководитель молодогвардейцев Роман Рзаев заверил, что каждый год активисты и волонтеры несут портреты тюменских ветеранов и тружеников тыла, в 2017 году их станет больше.

Также Геннадий Иванов предложил создать отдельный - "автомобильный" - полк победителей.

"Все чаще на машины клеят надписи "Спасибо деду за Победу". Укажите, какому деду – пусть обращение будет адресным. Дополните портретом на заднем стекле, всегда лучше, когда мы говорим не абстрактно, а о конкретном человеке, который внес вклад в Победу", - подчеркнул он.

Напомним, в 2016 году в День Победы по главной площади областного центра с портретами родственников-фронтовиков и тружеников тыла в колоннах "Бессмертный полк" и "Тюмень тыловая" прошли более 45 тыс. жителей.  

Евгения Шевцова

Теги: Бессмертный полк , Геннадий Иванов , День Победы

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