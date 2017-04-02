МЧС сообщает о начале ледохода в Сибири

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В Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области наблюдается ледоход, сообщает Газета.ру со ссылкой на Сибирский региональный центр МЧС.

"Малые реки, притоки Верхней Оби начали вскрываться. Ледоход наблюдается в Республике Алтай, Алтайском крае, Кемеровской области. Подтоплений населенных пунктов нет", — сообщили спасатели.

По словам гидрологов, на малых реках всегда высока вероятность ледовых заторов, что грозит подъемом уровня воды и подтоплением территорий.

В регионах организован мониторинг состояния рек для предупреждения опасных ситуаций.

"Водность рек в ближайшую неделю прогнозируется умеренной. По данным синоптиков, понижение температуры наружного воздуха будет способствовать благоприятному прохождению половодья, большой приточности в реках не ожидается", — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Елабуге начался ледоход.