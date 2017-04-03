Тоболяков-должников заставят оплатить штрафы

Фото ИА "Тюменская линия"

45 тоболяков привлечены к административной ответственности за неуплату штрафов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Дебитор".

Всего взыскано административных штрафов по задолженности на сумму около 170 тыс. рублей. Извещены о задолженности более 200 граждан. Для принудительного взыскания штрафов в службу судебных приставов направлены 53 постановления на сумму 42 тыс. 400 рублей.

Как сообщает МО МВД России "Тобольский", в соответствии с законодательством административный штраф должен быть уплачен в срок не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Неуплата административного штрафа влечет штраф в двукратном размере, административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы.

По всем вопросам, касающимся уплаты административного штрафа, не относящихся к штрафам, а также получения квитанции можно обратиться в отделение по исполнению административного законодательства МО МВД России "Тобольский": Тобольск, 4 мкр, стр. 58, каб. №8, телефон: 39-97-38.

Соб. инф.