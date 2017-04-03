Сергей Шойгу поддержал обращение тобольских ветеранов

Фото ТРО партии «Единая Россия»

Один из пулеметно-артиллерийских полков 18 пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа может получить почетное наименование "Тобольский".

Об этом сообщил депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия", председатель правления РОО "Защита Отечества" Николай Брыкин на собрании объединения, которое прошло в Тюмени.

Ранее к депутату обратилась Тобольская городская организация ветеранов войны и труда по вопросу о присвоении наименования "Тобольский" одному из действующих мотострелковых полков Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны России. В свою очередь Николай Брыкин направил депутатский запрос министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"В ответе, полученном от министра, говорится, что обращение рассмотрено и поддерживается, однако указывается, что все мотострелковые соединения и воинские части имеют почетные наименования, которые были присвоены им в порядке правопреемственности. В связи с этим на предмет присвоения почетного звания "Тобольский" будет рассмотрен один из пулеметно-артиллерийских полков для воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу и сохранения боевых традиций соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох", - отметил Николай Брыкин.

Тобольский 38-й пехотный полк имеет славную историю. Он был сформирован в Москве 6 декабря 1703 года - во время правления Петра I. Таким образом, полк является одним из старейших в русской армии. Привязку к названию сибирского города он получил спустя два года.

Полк сражался со шведами под Полтавой, с французами под Смоленском и Бородиным, брал приступом Париж, воевал с турками на Дунае.

Во второй половине XIX века пережил тяжелейшие десять месяцев в Севастополе, где потерял 4 тыс. 500 человек. Во время Первой мировой был задействован в самых тяжелых боях: принимал участие в Галицийской битве, а после ее успешного завершения был брошен в район Лодзи и Петрокова.

Полк служил 13 императорам, совершил более 20 военных походов, сражался в 35 больших кровопролитных сражениях, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Соб. инф.