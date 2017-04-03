Тюменские ученые открывают тайны Ингальской долины

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Древнее поселение, открытое тюменскими учеными, привлекает в Заводоуковский район, не только специалистов. Туристы и отдыхающие современного санатория "Ингала", в первую очередь интересуются, откуда произошло это название, не обозначенное на современных картах.

"Мы регулярно выезжаем туда с лекцией "Тайны Ингальской долины", - рассказал корр. "Тюменской линии" научный сотрудник Заводоуковского краеведческого музея Алексей Севостьянов. - Она повествует об археологических культурах и памятниках, находящихся в Заводоуковском городском округе".

Ингальская долина — археологический микрорайон в Тоболо-Исетском междуречье, крупнейший по площади на юге Тюменской области, относится к Исетской культурно-исторической провинции. Насчитывает 177 курганов, 55 памятников археологии федерального значения и 5 региональных памятников природы.

В Заводоуковском районе расположены поселение "Гилёва-VIII", укрепленное поселение "Гилёва-VI", комплекс памятников, в который входит более десятка городищ и поселений.

"В нашей археологической коллекции есть четыре предмета, переданных нам специалистами Института проблем освоения севера, которые регулярно ведут в нашем районе раскопки, - пояснил Алексей Севостьянов, - это наконечник, грузило, обломки керамических изделий. Они используется в постоянных экспозициях. Любой экспонат данной коллекции даtт массу информации о жизни народов, населявших на протяжении тысячелетий Ингальскую долину".

По оценке специалистов, самый представительный из исследованных комплексов в Заводоуковском районе – это поселение "Ук XIV". Оно расположено в 3 км к юго-западу от города Заводоуковска. Памятник, как пишет в "Вестнике археологии, антропологии и этнографии" кандидат исторических наук Владимир Костомаров, был открыт кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудник института Ириной Усачевой (Жилиной) в 1982 году. По данным исследователя, он занимает возвышенную площадку мыса и состоит из 17 впадин округлой формы, размерами до 11–12 м, глубиной до 2 м. При шурфовке получена керамика пахомовской культуры бронзового века. Было найдено пять шлифованных каменных тесел, обломок булавы, иволистный наконечник стрелы, так называемые рожковые глиняные грузила с разветвлениями на концах.

"В выделенных горизонтах, - пишет Владимир Костомаров? - помимо керамики встречены три целых экземпляра и два обломка грузил традиционной для поздней бронзы формы, с двумя перекрещивающимися желобками. Один из наиболее ценных артефактов — каменный молоток, который использовался в процессе металлообработки, а именно для доводки и правки изделий из бронзы. Кроме того, с позднебронзовым комплексом связаны обломки неатрибутированных каменных орудий со следами пришлифовки, забитости. С саргатским временем связаны лишь очаг и два сосуда, один из которых представляет собой миниатюрную неорнаментированную емкость".

Заводоуковский краеведческий музей кроме лекции "Тайны Ингальской долины", предлагает летом автобусную экскурсию "Археологическое наследие Ингальской долины".

w-siberia.ru

Борис Олейник