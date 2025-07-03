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Завершились поиски утонувшего на озере Оброчное подростка

Происшествия, 20:16 03 июля 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На озере Оброчное в Тюмени завершились поисковые работы. Водолазы обнаружили тело утонувшего подростка, сообщает ТОСЭР.

Напомним, сообщение о том, что подросток 2009 года рождения ушёл под воду и не вынырнул, поступило в экстренные службы 2 июня.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС, полиции и водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования.

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