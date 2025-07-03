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Два обновленных офиса Сбера откроются в Тюмени

Общество, 18:31 03 июля 2025

пресс-службы Сбербанка | Фото: пресс-службы Сбербанка

Сбер обновит два офиса в Тюмени. С 1 июля на ремонт закрылись отделения на улице Мориса Тореза, 1 и на улице Червишевский тракт, 19.

Рабочее пространство станет более удобным, функциональным и комфортным. Клиентам будут доступны все банковские услуги и нефинансовые сервисы.

В офисах появится зона SberDevices, где можно будет протестировать умные устройства Сбера, зона СберЛогистики для отправки и получения посылок, пункт выдачи товаров из Мегамаркета, а также кофе-поинт. Открытие запланировано на осень.

На время ремонтных работ в центральной части города тюменцы могут воспользоваться ближайшими офисами Сбера на ул. Малыгина, 51/3 и на ул. Герцена, 70.

Жители Червишевского тракта могут получить весь спектр банковских услуг в офисах на Московском тракте, 118, ТРЦ "Колумб", и на ул. Мельникайте, 135Б​.

Снять наличные и совершить платежные операции в центральной части города можно в банкоматах, расположенных рядом с отделением по адресам:

• ул. ​Республики, 62

• ул. ​Некрасова, 10

• ул. ​​Герцена, 94, ТЦ "Галерея Вояж"

• ул. ​Орджоникидзе, 63а, ЦУМ​

Жители Червишевского тракта могут воспользоваться ближайшими к офису банкоматами по адресам:

• Червишевский тракт, 23​, ТЦ "Континент​"

• ​ул. Федюнинского, 7Б/1

• ​​ул. Николая Чаплина, 115а,ТЦ "Арбат"

Также снять наличные можно на кассах магазинов "Пятерочка", "Монетка" и "Перекресток".

Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму.

За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.

Кроме того, большинство банковских операций можно осуществить через интернет-банк и мобильное приложение СберБанк Онлайн.

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