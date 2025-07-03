Два обновленных офиса Сбера откроются в Тюмени
Сбер обновит два офиса в Тюмени. С 1 июля на ремонт закрылись отделения на улице Мориса Тореза, 1 и на улице Червишевский тракт, 19.
Рабочее пространство станет более удобным, функциональным и комфортным. Клиентам будут доступны все банковские услуги и нефинансовые сервисы.
В офисах появится зона SberDevices, где можно будет протестировать умные устройства Сбера, зона СберЛогистики для отправки и получения посылок, пункт выдачи товаров из Мегамаркета, а также кофе-поинт. Открытие запланировано на осень.
На время ремонтных работ в центральной части города тюменцы могут воспользоваться ближайшими офисами Сбера на ул. Малыгина, 51/3 и на ул. Герцена, 70.
Жители Червишевского тракта могут получить весь спектр банковских услуг в офисах на Московском тракте, 118, ТРЦ "Колумб", и на ул. Мельникайте, 135Б.
Снять наличные и совершить платежные операции в центральной части города можно в банкоматах, расположенных рядом с отделением по адресам:
• ул. Республики, 62
• ул. Некрасова, 10
• ул. Герцена, 94, ТЦ "Галерея Вояж"
• ул. Орджоникидзе, 63а, ЦУМ
Жители Червишевского тракта могут воспользоваться ближайшими к офису банкоматами по адресам:
• Червишевский тракт, 23, ТЦ "Континент"
• ул. Федюнинского, 7Б/1
• ул. Николая Чаплина, 115а,ТЦ "Арбат"
Также снять наличные можно на кассах магазинов "Пятерочка", "Монетка" и "Перекресток".
Чтобы получить деньги, покупатель должен попросить об этом кассира и совершить покупку на любую сумму.
За одну операцию можно снять до 5 тыс. рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.
Кроме того, большинство банковских операций можно осуществить через интернет-банк и мобильное приложение СберБанк Онлайн.
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