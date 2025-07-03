4 июля - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в ТВВИКУ им. А.Прошлякова (ул. Льва Толстого, 1) начнется демонстрация подготовки курсантов. 16+

В Тюмени в 15 часов в коворкинг-пространстве "Улётная точка" (ул. Герцена, 63/1) начнется церемония награждения по итогам спартакиады среди дворовых команд и органов территориального общественного самоуправления города. 12+

В Тюмени в 14 часов в областной научной библиотеке им. Д.И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) начнется обучающий интенсив для представителей некоммерческих организаций, креативных предпринимателей, бизнеса и муниципальных учреждений в рамках заявочной кампании первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года. 16+

Интересное в этот день

1054 — вспышка сверхновой звезды в созвездии Тельца, результат которой — Крабовидная туманность.

1631 — в Париже открылось первое агентство по занятости — адресное бюро.

1819 — из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы "Восток" и "Мирный". Во время этой экспедиции был открыт "шестой" континент.

1832 — в Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.

1874 — построен первый мост через Миссисипи.

1957 — первый полёт пассажирского самолёта Ил-18.

1958 — на атомной подводной лодке К-3 "Ленинский комсомол" впервые запущен атомный реактор.

1991 — в России принят закон об Арбитражном суде.

2001 — под Иркутском разбился самолёт Ту-154М компании Владивосток Авиа, погибли 145 человек.

2005 — снаряд экспедиции Deep Impact произвёл столкновение с кометой Темпеля 1.