Артём Жога поддержал инициативу проведения выставок проекта "СВОИ" в регионах УФО

Проведение в регионах УФО выставок федерального проекта "СВОИ" стало одной из главных тем рабочего совещания Полномочного представителя Президента Артёма Жоги с директором Дома народов России Анной Полежаевой.

Напомним, что проект "СВОИ" посвящён межнациональной дружбе в годы Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции.

В настоящее время в архиве проекта - более 2,5 тыс. историй от авторов со всей страны, самых разных возрастов и профессий. В том числе истории семьи полпреда Артёма Жоги.

"Полностью поддерживаю инициативу о проведении выставок во всех регионах округа. Необходимо задействовать школы, высшие и средние учебные заведения, городские пространства и предприятия. Молодёжь – это самая активная часть нашего общества и она должна расти на примерах своих родных и земляков", - отметил Артём Жога.

Кроме того, на встрече обсудили реализацию других социально-значимых инициатив Дома народов России. Среди них: проведение окружного семинара-совещания по профилактике экстремизма в молодёжной среде и форума "Россия – дом народов".