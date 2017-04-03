В Тюмени парня похитили за долги

sledcomrf.ru

Уголовное дело по факту похищения 17-летнего юноши завели следователи Тюмени.

Следком установил, что в октябре 2016 года потерпевший снял с банковской карты своего знакомого деньги. Когда об этом стало известно обвиняемому, он с другом под угрозой расправы стал требовать возврата денежных средств, однако юноша смог вернуть лишь часть денег.

Через некоторое время обвиняемые проникли к потерпевшему в дом и силой посадили в свой автомобиль, после чего увезли в квартиру, где несовершеннолетний находился до позднего вечера. После того как похитители уснули, юноша сумел убежать. Он обратился за медицинской помощью в больницу, сотрудники которой сообщили о случившимся в органы внутренних дел.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых, ими оказались ранее не судимые жители Тюмени 1988 и 1998 годов рождения.

Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области .