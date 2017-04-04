Путепровод через Транссиб на улице Пермякова будут ремонтировать с мая по сентябрь

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Путепровод через Транссибирскую железнодорожную магистраль в створе ул. Пермякова в Тюмени капитально отремонтируют в 2017 году. Об этом сообщил директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Игорь Фролов.

"Запланирован ремонт шести полос движения, тротуаров, освещения и ограждений. Предстоит поменять асфальтобетонное полотно, отремонтировать деформированные швы и тротуарные блоки. Работы планируем начать 25 мая и завершить 1 сентября", - рассказал директор департамента.

По словам Игоря Фролова, дорожные работы будут проходить на участке путепровода от ул. Геологоразведчиков до съезда на ул. 30 лет Победы. При этом путепровод не будет полностью закрыт для легкового и общественного транспорта - ремонтировать полосы движения будут поочередно. Движение грузового транспорта по путепроводу на период ремонта будет запрещено.

Напомним, путепровод через Транссиб на ул. Пермякова был построен в 1979 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался.

В 2017 году в областном центре построят и реконструируют около 8 км автомобильных дорог.

Евгений Бабенко