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В Боровском прикрыли наркопритон

16:41 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

29-летний житель поселка Боровский обвиняется в организации наркопритона.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, молодой человек проживал у сожительницы, у которой двое детей. Чтобы обеспечить себя бесплатной дозой  синтетического наркотика, он в феврале 2017 года в отсутствие сожительницы стал пускать в квартиру знакомых наркоманов, которые приносили с собой наркотик и делились с ним.

Об этом стало известно сотрудникам управления по контрою за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, которые установили за ним наблюдение.

6 марта двое наркоманов заявились к мужчине, когда женщина с ребенком была дома. Пока она находилась в комнате, он в ванной, а гости на балконе употребили наркотики. В тот же  день наркопритон прикрыли полицейские.

Прокуратура Тюменского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное  постановление и направила материалы дела в Тюменский районный суд для рассмотрения по существу.

 

Теги: наркопритон , уголовное дело , УМВД России по Тюменской области , прокуратура

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