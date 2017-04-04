Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде

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Уголовное дело о незаконной рубке сосен в Нижней Тавде, повлекшей ущерб в 1,6 млн рублей, направлено в суд.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в сентябре 2016 года глава крестьянского фермерского хозяйства из Свердловской области нанял четырех работников для рубки сосны на землях лесного фонда, отнесенных к эксплуатационной категории лесов, в 47 квартале Миясского участкового лесничества Нижнетавдинского района Тюменской области. При этом он скрыл от работников отсутствие разрешительных документов для заготовки леса.

Как полагает следствие, незаконно было спилено более 200 сосен, часть из них была вывезена на пилораму хозяйства в Свердловской области и впоследствии изъята полицией.

Размер ущерба, причиненный департаменту лесного комплекса Тюменской области, составил более 1,6 млн рублей. Кроме того, глава фермерского хозяйства обвиняется в краже пяти стволов сосны в соседнем 48 квартале.

В ходе следствия департамент лесного комплекса заявил иск о взыскании суммы причиненного ущерба. Для обеспечения иска наложен арест на технику хозяйства.

Природоохранная прокуратура утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.