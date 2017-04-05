Чиновник и застройщик в Тюменском районе похитили деньги из бюджета

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о хищении из бюджета 230 тыс. рублей под видом сноса несуществующего дома направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2013 году директор компании "ТураСтрой" Геннадий Токарев и бывший глава администрации п. Богандинский Геннадий Бекин решили похитить бюджетные деньги при сносе четырехквартирного деревянного дома, который сгорел несколько лет назад. Остатки дома снес в 2010 году застройщик, который на его месте в 2011 году возвел пятиэтажный 30-квартирный дом.

По указанию Бекина на официальном сайте закупок от имени администрации было размещено извещение о проведении открытого аукциона на выполнение работ по сносу не пригодного для проживания дома жилого дома на ул. Школьной с максимальной ценой контракта 270 тыс. рублей. Единственный участник аукциона - "ТураСтрой", предложивший цену в 230 тыс. рублей, - был признан победителем. С ним заключили муниципальный контракт.

Токарев обеспечил составление фиктивных документов о выполнении работ, а Бекин их подписал. В декабре из администрации Тюменского района на расчетный счет администрации п. Богандинский поступили 230 тыс. рублей,, которые были перечислены "ТураСтрой".

Нарушения выявило управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Тюменской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Соб. инф.