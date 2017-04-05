up

5.04.2017 среда

EUR 60.2427

USD 56.5553

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Чиновник и застройщик в Тюменском районе похитили деньги из бюджета

14:49 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело о хищении из бюджета 230 тыс. рублей под видом сноса несуществующего дома направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в 2013 году директор компании "ТураСтрой" Геннадий Токарев и бывший глава администрации п. Богандинский Геннадий Бекин решили похитить бюджетные деньги при сносе четырехквартирного деревянного дома, который сгорел несколько лет назад. Остатки дома снес в 2010 году застройщик, который на его месте в 2011 году возвел пятиэтажный 30-квартирный дом.

По указанию Бекина на официальном сайте закупок от имени администрации было размещено извещение о проведении открытого аукциона на выполнение работ по сносу не пригодного для проживания дома жилого дома на ул. Школьной с максимальной ценой контракта 270 тыс. рублей. Единственный участник аукциона - "ТураСтрой", предложивший цену в 230 тыс. рублей, - был признан победителем. С ним заключили муниципальный контракт.

Токарев обеспечил составление фиктивных документов о выполнении работ, а Бекин их подписал. В декабре из администрации Тюменского района на расчетный счет администрации п. Богандинский поступили 230 тыс. рублей,, которые были перечислены "ТураСтрой".

Нарушения выявило управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Тюменской области.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Соб. инф.

Теги: Тюменский район , ветхое жилье , бюджет , хищение , строительство жилья

Последние новости

16:05 Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом
15:54 В МФЦ выдают полисы для новорожденных
15:43 Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона
15:32 Кошка Сильвана ищет хозяина
15:21 Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"
15:10 Сергей Иванов: Россия - экологический донор планеты Фото
15:00 В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
14:49 Чиновник и застройщик в Тюменском районе похитили деньги из бюджета
14:38 Невролог, кардиолог и эндокринолог проконсультируют тюменцев 7 апреля
14:27 В Тюмени появится клуб для молодых журналистов
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мониторинг подтверждает благополучную экологическую ситуацию в районе Тобольской промплощадки

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Политика

Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Экономика

Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

Посевные площади в Тюменской области увеличатся более чем на семь тысяч гектаров

Господдержка бизнеса повышает конкурентоспособность тюменской продукции

Общество

В МФЦ выдают полисы для новорожденных

Кошка Сильвана ищет хозяина

Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"

Спорт

Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

Тюменцев приглашают на массовую зарядку

В России назовут самую сильную школу

Происшествия

Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом

Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+