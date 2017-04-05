В Тюмени появится клуб для молодых журналистов

фото ИА "Тюменская линия"

Инициативу по созданию неформального места для встреч и общения молодых журналистов в Тюмени, которую озвучил главный редактор журнала "Русский репортер" во время общения с коллегами, поддержал вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

"Буквально на наших глазах родилась новая идея — Виталий предложил, а я думаю, мы с Ириной Широковой эту тему поддержим. Действительно, почему бы вот здесь, в молодежном театральном центре "Космос" не организовать, уже после медиаполигона, постоянный клуб для молодых журналистов, где они могли бы встречаться независимо от того, какое задание им дал редактор? Чтобы они могли здесь обсуждать, а потом делать репортажи именно о тех событиях, людях, которые волнуют нашу молодежь, ну и в целом тюменцев", - предложил Сергей Сарычев.

По его словам, эта идея давно назрела. Такая площадка поможет не только нести доброе и светлое через работы молодых акул пера, но и укажет на те проблемы, которые волнуют жителей региона, а власть не всегда может их увидеть и оценить.

"Что сделать для того, чтобы гражданская активность молодых людей была такой, которая есть здесь, на медиаполигоне? Надо попытаться сохранить эти эмоции и ощущения, которые здесь присутствуют, когда хочется сделать многое, и многое прежде всего для себя, не по заданию, а для себя, - подчеркнул вице-губернатор Тюменской области. - Для того, чтобы можно было по прошествии времени самому себе сказать, что я, работая репортером, журналистом, сделал все, что от меня зависит, чтобы в моем любимом городе действительно было хорошо и уютно".

Главный редактор журнала "Русский репортер" также добавил, что в рамках одиннадцатого медиаполигона, который принимает Тюмень, впервые мастер-классы, лекции и образовательные игры увязаны в единую технологию, которую потом областной центр и сможет транслировать на остальные регионы.

"Похоже мы близки к тому, чтобы вместе с молодыми журналистами начать придумывать новую технологию медиаобразования будущего, которое направлено на практические вещи", - рассказал он.

Владислав Соколов