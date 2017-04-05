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В паводок российские почтальоны пересядут на вездеходы, катера и вертолеты

17:32 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы Почты России

Бесперебойную доставку писем, посылок и пенсий в труднодоступные населенные пункты страны планирует обеспечить Почта России.

Для перевозки корреспонденции в отрезанные стихией территории почтовый оператор будет привлекать водный, воздушный, а также автомобильный транспорт повышенной проходимости. В обход временно затопленных дорог и мостов Почта России проложит альтернативные, более безопасные маршруты доставки. Чтобы жители сезонно труднодоступных территорий могли заранее приобрести продукты питания и предметы первой необходимости, выплата и доставка пенсий и пособий в отдельных регионах будет проводиться досрочно, по согласованию с Пенсионным фондом РФ.

В условиях паводка и распутицы почтовикам приходится доставлять не только почту и деньги. Зачастую они выручают сельчан, отрезанных от большого мира, перевозя для них медикаменты и товары первой необходимости.

Сотрудники расположенных в зоне риска почтовых отделений оснащены специальной одеждой, обувью и водонепроницаемой упаковкой для документов и отправлений. С работниками проведены инструктажи, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации при угрозе подтоплений. В ряде регионов по согласованию с администрациями муниципальных образований возможна передислокация почтовых отделений в безопасные места.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации филиалы почтового оператора по всей стране круглосуточно взаимодействуют с региональными подразделениями МЧС России, противопаводковыми комиссиями и центрами по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На сегодняшний день почтовые работники уже принимают активное участие в антипаводковых мероприятиях, проводимых на территории ряда регионов Сибири, а также в Саратовской области, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

Теги: Почта России , паводок

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