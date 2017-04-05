В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов

sledcom.ru

Шестерых выходцев из Средней Азии задержали в Санкт-Петербурге за содействие террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье содействие террористической деятельности.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство". Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене.

Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.