up

5.04.2017 среда

EUR 60.2427

USD 56.5553

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов

15:00 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
sledcom.ru

Шестерых выходцев из Средней Азии задержали в Санкт-Петербурге за содействие террористической деятельности, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по статье содействие террористической деятельности.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года в Санкт-Петербурге вербовали преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России террористических организаций - "Джебхат ан-Нусра", "Исламское государство". Кроме того, соучастники стремились привлечь вербуемых к деятельности иных незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Проводятся обыски по местам проживания подозреваемых, в ходе которых изымается исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

СК России тщательно проверит все связи и контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в санкт-петербургском метрополитене.

Решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

Теги: метро , взрыв , Санкт-Петербург , антитеррор

Последние новости

16:05 Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом
15:54 В МФЦ выдают полисы для новорожденных
15:43 Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона
15:32 Кошка Сильвана ищет хозяина
15:21 Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"
15:10 Сергей Иванов: Россия - экологический донор планеты Фото
15:00 В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
14:49 Чиновник и застройщик в Тюменском районе похитили деньги из бюджета
14:38 Невролог, кардиолог и эндокринолог проконсультируют тюменцев 7 апреля
14:27 В Тюмени появится клуб для молодых журналистов
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мониторинг подтверждает благополучную экологическую ситуацию в районе Тобольской промплощадки

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Политика

Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Экономика

Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

Посевные площади в Тюменской области увеличатся более чем на семь тысяч гектаров

Господдержка бизнеса повышает конкурентоспособность тюменской продукции

Общество

В МФЦ выдают полисы для новорожденных

Кошка Сильвана ищет хозяина

Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"

Спорт

Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

Тюменцев приглашают на массовую зарядку

В России назовут самую сильную школу

Происшествия

Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом

Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+