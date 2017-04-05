В магазине Салехарда открыли первую бесплатную социальную полку

Фото ИА "Север-Пресс"

Социальную полку для малообеспеченных горожан организовали в магазине "Базар продуктовый" в Салехарде.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", здесь пенсионеры и нуждающиеся смогут бесплатно взять продукты первой необходимости. Остальные покупатели могут внести вклад в ее наполнение, купив и оставив там продукты. 3 апреля в течение дня салехардцы оставили на полке подсолнечное масло, сахар, макароны, молоко, кефир, чай, муку и консервы.

Как сообщили изданию в магазине, полку организовали первого апреля и многие восприняли это как шутку, но уже 3 апреля появились желающие воспользоваться предложением магазина: одни забирали продукты, другие покупали и оставляли.

"На первых порах рассчитывали наполнять витрину сами, но к доброй идее потихоньку подключаются и жители города. Инициатор идеи - директор магазина Ирина Степанова. Она надеется, что такие полки со временем появятся и в других городах и селах округа", - рассказала продавец магазина.



