Льготный проезд на междугородних маршрутах в Тюменской области действует по транспортным картам

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

По транспортным картам предоставляется льготный проезд на междугородних маршрутах общественного транспорта в Тюменской области. Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Такая возможность появилась в регионе с 1 января 2025 г. Льготный проезд предоставляется только при предъявлении электронной транспортной карты. Дополнительные документы не требуются", - уточняется в сообщении.

При возникновении вопросов по работе электронной транспортной карты на междугородном транспорте необходимо обратиться по телефону 8-952-670-86-32 с 9 час. до 18 час. в рабочие и выходные дни.

Уточнить информацию можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства.