В Тюменской области пассажиров призвали пользоваться услугами легальных перевозчиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Услугами легальных перевозчиков призвали пользоваться жителей Тюменской области. На дорогах пройдут проверки автобусов. Это связано с ростом количества аварий с пассажирским транспортом, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мы уже наметили дополнительные меры по предупреждению таких аварий. Будет организован выборочный контроль, пройдут профилактические визиты в предприятия, занимающиеся организацией пассажирских перевозок. Мы еще раз проверим законность перевозок по заказу. Особое внимание уделим соблюдению водителями автобусов режима труда и отдыха, техническому состоянию автобусов", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Он отметил, что за 2024 г. в регионе произошло 149 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и маршрутных такси, в которых два человека погибли, 188 - ранены. А в первые 10 дней января в четырех таких авариях ранения получили уже 11 человек.

"Я призываю пассажиров пользоваться услугами легальных перевозчиков, отправляющихся с автовокзалов и автостанций Тюменской области, а водителей соблюдать правила дорожного движения в каждой поездке и понимать меру ответственности, которая на них возложена", - подчеркнул Андрей Миллер.