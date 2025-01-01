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В Тюменской области пассажиров призвали пользоваться услугами легальных перевозчиков

Происшествия, 19:17 10 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Услугами легальных перевозчиков призвали пользоваться жителей Тюменской области. На дорогах пройдут проверки автобусов. Это связано с ростом количества аварий с пассажирским транспортом, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Мы уже наметили дополнительные меры по предупреждению таких аварий. Будет организован выборочный контроль, пройдут профилактические визиты в предприятия, занимающиеся организацией пассажирских перевозок. Мы еще раз проверим законность перевозок по заказу. Особое внимание уделим соблюдению водителями автобусов режима труда и отдыха, техническому состоянию автобусов", - сказал начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Он отметил, что за 2024 г. в регионе произошло 149 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и маршрутных такси, в которых два человека погибли, 188 - ранены. А в первые 10 дней января в четырех таких авариях ранения получили уже 11 человек.

"Я призываю пассажиров пользоваться услугами легальных перевозчиков, отправляющихся с автовокзалов и автостанций Тюменской области, а водителей соблюдать правила дорожного движения в каждой поездке и понимать меру ответственности, которая на них возложена", - подчеркнул Андрей Миллер.

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# ГИБДД , дорожная безопасность , перевозка пассажиров

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