Прокуратура Тюмени организовала проверку по факту коммунальной аварии
Происшествия, 20:25 10 января 2025
| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)
Проверку по факту коммунальной аварии проведет прокуратура Тюмени. 10 января в областном центре из-за повреждения коммунальной сети на ул. Широтной, 168 под отключение попали 94 объекта, включая 86 домов и социальные учреждения, сообщает прокуратура Тюменской области.
"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, а также своевременности ремонта сетей на данном участке", - уточняется в сообщении.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.