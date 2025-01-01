Прокуратура Тюмени организовала проверку по факту коммунальной аварии

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Проверку по факту коммунальной аварии проведет прокуратура Тюмени. 10 января в областном центре из-за повреждения коммунальной сети на ул. Широтной, 168 под отключение попали 94 объекта, включая 86 домов и социальные учреждения, сообщает прокуратура Тюменской области.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, а также своевременности ремонта сетей на данном участке", - уточняется в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.