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Прокуратура Тюмени организовала проверку по факту коммунальной аварии

Происшествия, 20:25 10 января 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Проверку по факту коммунальной аварии проведет прокуратура Тюмени. 10 января в областном центре из-за повреждения коммунальной сети на ул. Широтной, 168 под отключение попали 94 объекта, включая 86 домов и социальные учреждения, сообщает прокуратура Тюменской области.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по теплоснабжению, а также своевременности ремонта сетей на данном участке", - уточняется в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой области на контроль.

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# ЖКХ , прокуратура

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