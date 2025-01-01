Максим Афанасьев: улица Дзержинского сохранит свое название

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Улица Дзержинского сохранит свое название. В администрации не рассматривают планов по ее переименованию в Садовый бульвар, рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Наименование "улица Дзержинского" имеет глубокие исторические корни и обоснованно с точки зрения истории и культуры нашего города. Это официальный топоним, который был утвержден 31 октября 1940 года. Наши краеведы, историки и экскурсоводы предлагают в границах пешеходной улицы создать новый элемент планировочной структуры, который поможет гостям Тюмени лучше ориентироваться в пространстве и понимать, что они находятся в особой туристической зоне, где расположены наши замечательные памятники деревянного зодчества", - уточнил глава города.

По его словам, такая зона, по сути является топонимом внутри топонима, находится в пределах пешеходной части улицы Дзержинского, и получит название "Садовый бульвар". При этом историческое название – улица Дзержинского – сохранится, уточнил Максим Афанасьев.