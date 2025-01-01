Более 2 тысяч молодых тюменцев направили на срочную службу
Общество, 19:41 10 января 2025
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Более двух тыс. призывников Тюменской области направили на службу в осенний призыв, который завершился 31 декабря. Новобранцы будут служить в частях Министерства обороны, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Войск национальной гвардии.
Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, альтернативную службу пройдут шесть жителей региона.