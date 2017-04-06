Инспекторы по охране детства помогают тюменским подросткам разрешить сложные ситуации

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 400 серьезных конфликтов и случаев правонарушений удалось предотвратить и разрешить инспекторам по охране детства в Тюменской области в 2016 году.

Всего под их патронажем в регионе находятся 165 тыс. детей и подростков. Напомним, в 2015 году в области был зарегистрирован всплеск подростковой преступности. Чтобы переломить опасную тенденцию, губернатор Владимир Якушев инициировал создание новой службы – группу инспекторов по охране детства. С апреля 2016 года к работе приступили 59 таких специалистов, из них 27 – в Тюмени.

Подводя итоги первого года работы, заведующий отделением службы инспекторов по охране детства Центра социальной помощи семье и детям "Семья" Алексей Щеглов отметил, что они не дублируют функции социальных педагогов и специалистов комиссии по делам несовершеннолетних.

"Профилактика преступлений и правонарушений – общая задача сразу нескольких ведомств, но мы еще и содействуем разрешению конфликтов мирным путем. При этом работаем не с одним школьником, а со всей семьей, чтобы установить причины правонарушения, помочь подростку осознать их и сделать выводы", - пояснил он.

За первый год работы, по его мнению, служба достигла хороших результатов. Количество краж в подростковой среде снизилось на 40%, количество преступлений, совершенных школьниками, – на 18%. Всего инспекторы по охране детства вместе с органами системы профилактики провели 5 тыс. 400 групповых мероприятий на разные темы, обследовали условия проживания 5 тыс. 500 семей. Охват школьников индивидуальной профилактической работой составил 10 тыс. 600 человек.

Кроме разрешения конфликтов, инспекторы по охране детства учат детей и родителей изначально не допускать их. Для этого проходят групповые занятия, работает "Школа успешных родителей". Вместе с уполномоченным по правам ребенка, департаментами здравоохранения и образования, следственным комитетом, прокуратурой области, работниками суда и загса инспекторы следят за защитой прав несовершеннолетних, исполнением законодательства в этой сфере, сопровождают подростков во время досудебного и судебного разбирательства, занимаются профилактикой разводов, социального сиротства, жестокого обращения с детьми.

В конкретных ситуациях инспекторы помогают семье получить материальную помощь, психологическую поддержку, создают условия для всестороннего развития таких детей в школах, организуют их досуг. На базе Центра "Семья" с детьми и родителями работают психологи, открыта "Лавка добра", где нуждающиеся могут бесплатно получить одежду, обувь, школьные принадлежности, игрушки.

"Итоги первого года работы мы объединили в масштабный проект "Эффективные практики" и делимся им с коллегами из других ведомств, социальными педагогами, школьными учителями. Думаю, новая служба доказала свою эффективность, и наш опыт будут перенимать другие регионы", - отметила директор Центра "Семья" Елена Перминова.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгения Шевцова