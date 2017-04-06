Тюменский трубный завод "Сибгазаппарат" расширил производство

Фото ИА "Тюменская линия"

Линии по производству полимерных двухслойных гофрированных труб КОРСИС для жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры запустил трубный завод "Сибгазаппарат" группы "Полипластик" в Тюмени.

Приобретение и установка нового оборудования обошлись инвестору в 200 млн рублей.

"Трубы диаметром от 110 до 1000 мм изготавливают из современных марок полипропилена российского и импортного производства. К 2020 году планируем перейти на продукцию СИБУРа. Материал отличает высокая износостойкость, стойкость к высокотемпературным сбросам и хорошая кольцевая жесткость. Трубу можно закладывать на глубину до 15 метров, она удобна в монтаже. Сейчас мы отгружаем продукцию в Омскую область, Новосибирск и Казахстан. Заказ идет в Пермскую область и Красноярский край", - подчеркнул генеральный директор ООО "ТЗ "Сибгазаппарат" Олег Кухаревич.

Фото ИА "Тюменская линия"

По словам руководителя, ежегодно планируется выпускать 2 тыс. тонн продукции. На производстве трудятся жители Тюмени и Тюменского района. Планируется создание 34 рабочих мест.

Трубный завод "Сибгазаппарат" - один из крупнейших заводов группы "Полипластик", главного производителя и поставщика полимерных трубопроводных систем для наружных сетей в России. Его продукция используется на знаковых объектах региона.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Продукция всесторонне применяется на нашем рынке. Кроме того, в рамках работы совместной комиссии по незаконному обороту промышленной продукции, мы мы следим чтобы она соответствовала всем требованиям. В этом направлении есть подвижки. Для этого на предприятии создана лаборатория, которая может испытывать трубы, используемые на строительных объектах. Процент использования трубы завода на наших стройках увеличивается. В тех проектах, которые реализует Тюменская область, в частности, индустриальные парки, используется исключительно продукция "Сибгазаппарата", - сообщил начальник управления государственной поддержки департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Валерий Ладнер.

Фото ИА "Тюменская линия"

По данным директора по качеству трубного завода "Сибгазаппарат" Егора Григорьева, лабораторный контроль проходит как сырье, так и готовая продукция. Здесь проводят все виды испытаний, предусмотренных нормативной документацией.

"В основном брак выявляется во время пуско-наладочных процессов, также бывают аварийные сбои, в остальном производство трубы - довольно стабильный процесс. Когда линия налажена и идет производство, оно останавливается только для чистки или проверки каких-то узлов и агрегатов", - подытожил он.

Татьяна Ковалева