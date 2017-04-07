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Розничный бизнес "МегаФона" на Урале возглавил Алексей Быков

16:49 06 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

"МегаФон" сообщает о новых кадровых назначениях. На должность директора Уральского филиала компании "МегаФон Ритейл" назначен Алексей Быков, ранее возглавлявший развитие бизнеса на массовом рынке в Свердловском отделении оператора.

На Урале открыто более 250 фирменных салонов "МегаФон", которые ежегодно посещают более 20 млн человек. На долю собственной розницы "МегаФона" приходится 35% всех подключений к оператору. Основная задача нового топ-менеджера – повысить уровень сервиса и качество обслуживания клиентов, а также обеспечить рост эффективности работы филиала.

"Для меня важный шаг и большая ответственность – возглавить розничное направление "МегаФона" на Урале. Одновременно с развитием сети и повышением скорости мобильного Интернета мы работаем над тем, чтобы наши абоненты были довольны не только качеством услуг, но и уровнем обслуживания в салонах. Моя задача, чтобы уральцы, однажды выбрав сим-карту "МегаФона", пользовались услугами в нашей сети на протяжении многих лет, а заходя в салоны связи, всегда получали профессиональную и оперативную консультацию и были довольны представленным на витрине ассортиментом", – прокомментировал назначение Алексей Быков.

Алексей Быков сменил на данной должности Егора Заречнева, который принял решение продолжить свою карьеру в другой отрасли.

Теги: связь , МегаФон

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