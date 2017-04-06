Центр "Семья" принял в 2016 году более тысячи звонков

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. вызовов приняли специалисты экстренной службы доверия Центра социальной помощи семье и детям "Семья" в Тюмени в 2016 году.

Многие из них касались ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних.

Как пояснили специалисты, чаще всего это были факты жестокого обращения, психологического насилия в отношении несовершеннолетних; дети, оставшиеся без крова или пищи, когда оба родителя были в нетрезвом состоянии. Обычно о таких ситуациях сообщают соседи и очевидцы.

Во всех случаях дежурные психологи и инспекторы по охране детства экстренно оказали психологическую помощь, подключали ведомственный патронаж, предлагали пройти реабилитацию в центре "Семья".

"Мы не отслеживаем, кто именно позвонил, – телефон доверия гарантирует анонимность. Нам важно, чтобы позвонивший действительно доверял, а мы могли ему помочь, поэтому у нас работают только высокопрофессиональные психологи", - пояснила заместитель директора по развитию срочной социальной помощи Центра "Семья" Елена Харламова.

Отметим, что с начала 2017 года специалисты службы доверия приняли еще 303 звонка.

Евгения Шевцова