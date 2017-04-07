Нужно быть бдительными и оберегать родных и близких, считает Сергей Осинцев

"Я здесь, чтобы поддержать тех, в чьих семьях случилась беда и еще раз напомнить людям, что такое может случится с каждым. С каждым человеком, в каждой семье может такое случиться. Поэтому нужно быть не только бдительными. Нужно всегда оберегать тех, кто рядом: соседей, друзей, знакомых, сотрудников на работе", - подчеркнул он.
По его словам, трагедия, которая случилась в Санкт-Петербурге в метро 3 апреля, стала страшным напоминанием о том, что мир хрупок и жизнь может оборваться в любую секунду.
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