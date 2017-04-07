Жюри Всероссийской студвесны-2017 советует участникам не переживать и не бояться

stud.reaged.ru

Юбилейный XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" собирает звездное жюри из представителей шоу-бизнеса.

Об этом сообщила пресс-служба Российского союза молодежи. На официальном сайте организаторы фестиваля раскрывают информацию о том, кто будет судить претендентов на победу.

Танцоров ждет особая оценка – в юбилейный год их жюри станут звезды шоу "Танцы" телеканала "ТНТ". Оценит хореографию российский актер, кинорежиссер, хореограф Егор Дружинин и участница первого сезона шоу "Танцы" на "ТНТ", кандидат в мастера спорта по спортивным бальным танцам, педагог-хореограф Елизавета Дружинина.

Музыкальное направление оценят звезды российского шоу-бизнеса. Одним из них стал солист группы "Пицца", а так же автор, композитор и аранжировщик всех песен группы Сергей Приказчиков. Музыкант считает, что студентам нужно давать стимул, чтобы у них не пропадало желание и тяга продолжать работать.

Экс-участница группы "t.A.T.u." Юлия Волкова также в составе жюри Студвесны-2017. "Мне приятно, что в нашей стране поддерживают начинающих талантливых ребят и очень здорово, что придумали такие проекты, когда дают шанс им попробовать свои силы, почувствовать себя на сцене, увидеть людей. Самое главное — не переживать и не бояться, нужно просто выйти на сцену, открыться и отдать всего себя зрителям, чтобы они почувствовали, чтобы у всех были мурашки", — советует участникам всероссийского проекта Юлия Волкова.

Еще одним звездным гостем в жюри фестиваля стал режиссер Московского художественного театра им. А.П. Чехова, заслуженный артист России Николай Скорик. В 2017 году он займет место председателя жюри и будет оценивать участников театрального направления.

"Специфика фестиваля заключается в злободневности затронутых на нем тем, яркости эмоционального посыла со сцены в зал, когда становится понятно, ради чего этим молодым парням и девушкам захотелось выйти на сцену. И здесь важно отказаться от местных, семейных радостей и привезти на конкурс то, что будет интересно всем, что всех взбудоражит", - считает Николай Скорик.

Напомним, фестиваль включает творческие конкурсы по танцевальному, музыкальному, театральному направлениям, оригинальному жанру, региональным программам, журналистике, а также деловую программу.

Организаторы планируют, что в юбилейный год в конкурсной программе примут участие свыше 3 тыс. студентов, задействуют более 800 волонтеров.

XXV Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна" пройдет в Туле и Москве с 15 по 20 мая. Гала-концерт юбилейного фестиваля состоится в большом зале Государственного Кремлевского дворца 19 мая.

Как сообщало ранее агентство "Тюменская линия", в Тюмени "Студенческая весна" пройдет с 17 по 22 апреля в ДТиС "Пионер".

Соб. инф.