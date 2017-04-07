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Тюмень – удобный для велосипедистов город, считает Юрий Баранчук

14:27 07 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 190 км составит общая протяженность велодорожек в Тюмени в ближайшие годы.

Об этом сообщил председатель областной федерации велоспорта, депутат Тюменской городской думы Юрий Баранчук на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"Думаю, за пять-шесть лет мы создадим такую сеть. Велодорожки финансируются из разных источников: застройщиками при строительстве жилых комплексов, в рамках муниципальных программ благоустройства парков и скверов, проектов реконструкций дорог, строительства развязок. Это большая комплексная работа, которой мы занимаемся много лет. Как результат в городе появляется все больше мест для велопрогулок, велопарковок, развивается прокат велосипедов", - отметил Юрий Баранчук.

Следующий шаг, по его словам, – создание условий для беспрепятственного передвижения из одной точки города в любую другую. По пути должны быть несколько обустроенных точек для отдыха с удобными велопарковками, кафе быстрого питания, местом для прогулок.

"На совещаниях мы рассматриваем инженерные решения. К примеру, парк Гагарина уже перегружен – каждый день там собираются велосипедисты, лыжероллеры, скейтбордисты, иногда там целые пробки. В 2017 году такую же точку притяжения откроем в Гилевской роще, продолжится обустройство велодорожек в Затюменском. Также рассматриваем сквер Комсомольский, Станкостроителей, Нефтяников, площадь 400-летия Тюмени", - рассказал Юрий Баранчук.

Поучаствовать в разработке концепции велосипедных маршрутов  могут и сами тюменцы. Предложения и идеи принимают на портале "Вело-ТМН". Здесь же можно найти карту велосипедных дорожек Тюмени и самые популярные маршруты.

Евгения Шевцова

Теги: Юрий Баранчук , велоспорт , велодорожки

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