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Минкультуры России поддержит госсубсидиями отечественных кинематографистов

15:57 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
open.az

Прием заявок на государственные субсидии для детского, авторского и дебютного кино, а также телесериалов открыло Министерство культуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Поддержку Минкультуры открыло на создание новых фильмов, претендующих на статус национальных, начался 6 апреля и продлится до 27 апреля включительно. Ведомство ждет проекты детских фильмов, авторского и экспериментального кино и кинодебютов. Кроме того, госсубсидии на производство могут получить проекты телесериалов длиной не более 12 серий.

Содержание каждой заявки определяется приложением к приказу от 10.03.2016 № 522 "Порядок отбора организаций кинематографии – получателей субсидий на производство национальных фильмов", с которым можно ознакомиться на официальном сайте Минкультуры России www.mkrf.ru.

Соб. инф.

Теги: субсидии , кино , Минкультура

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