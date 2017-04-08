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Сергей Корепанов: авиаторы – настоящие первопроходцы Севера

16:43 08 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.salekhard.org

20-летний юбилей празднует авиакомпания "Ямал" в Салехарде. Как сообщила пресс-служба областной думы, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов принимает участие в торжествах.

Спикер регионального парламента примет участие в открытии фотовыставки "Авиакомпания "Ямал": Вчера. Сегодня. Завтра", пообщается с сотрудниками и ветеранами авиакомпании, а также вручит награды за многолетний труд и высокое профессиональное мастерство.

Среди награждаемых: авиатехник цеха технического обслуживания воздушных судов инженерно-авиационной службы авиакомпании Сергей Криводанов, ведущий инженер линейной станции инженерно-авиационной службы Завен Депонян, командир четвертой авиаэскадрильи летной дирекции Юрий Пуртов, командир воздушного судна CL600-2B19 первой авиаэскадрильи летной дирекции Борис Невзоров, командир третьей авиаэскадрильи летной дирекции Александр Балашов.

По мнению Сергея Корепанова, большой вклад в успех коллектива вносит один из создателей авиакомпании Василий Крюк.

"Василий Николаевич посвятил работе в ямальском небе более 40 лет. Он награжден орденом Трудовой Славы третьей степени, орденом Почета, имеет знак "Отличник Аэрофлота", звание "Заслуженный пилот РФ"", - рассказал законодатель.

По словам Сергея Корепанова, коллектив авиакомпании "ЯМАЛ" продолжает славные традиции старших поколений.

"Могу смело утверждать, именно авиаторы – настоящие первопроходцы Севера. Ямальцы по достоинству ценят огромный вклад авиаторов в социально-экономическое развитие региона", - считает Сергей Корепанов.

Теги: Ямал , Салехард , Сергей Корепанов

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