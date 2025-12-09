В Исетском округе валовый сбор зерна превысил 154 тысячи тонн

| Фото: администрация Исетского округа | Фото: администрация Исетского округа

154,7 тыс. т зерна составил валовый сбор при средней урожайности 29,1 центнера с гектара в Исетском округе в агротехнологическом сезоне 2025 г. За 10 месяцев года удой на фуражную корову превысил 9 тыс. 51 кг – это один из самых высоких показателей среди районов юга Тюменской области.

Такие результаты агропромышленного комплекса были озвучены на торжественном мероприятии округа, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Исетском округе реализован проект по производству яиц индейки: предприятие вышло на запланированную мощность. Поголовье индейки насчитывает 138,5 тыс. птиц, произведено 11 млн яиц.

Муниципальные и региональные награды за вклад в развитие отрасли передовикам производства вручили депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин, начальник управления по животноводству, главный госинспектор региона в области племенного животноводства департамента АПК Рустем Бетляев, глава Исетского муниципального округа Константин Швецов.

За посильную помощь бойцам СВО трудовые коллективы сельскохозяйственных предприятий округа получили заслуженные медали, благодарственные письма главы округа, дипломы и подарки.