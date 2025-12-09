  • 9 декабря 20259.12.2025вторник
  • В Тюмени -22..-24 С 1 м/с ветер северный

В Исетском округе валовый сбор зерна превысил 154 тысячи тонн

Экономика, 18:51 08 декабря 2025

администрация Исетского округа | Фото: администрация Исетского округа

154,7 тыс. т зерна составил валовый сбор при средней урожайности 29,1 центнера с гектара в Исетском округе в агротехнологическом сезоне 2025 г. За 10 месяцев года удой на фуражную корову превысил 9 тыс. 51 кг – это один из самых высоких показателей среди районов юга Тюменской области.

Такие результаты агропромышленного комплекса были озвучены на торжественном мероприятии округа, приуроченном ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В Исетском округе реализован проект по производству яиц индейки: предприятие вышло на запланированную мощность. Поголовье индейки насчитывает 138,5 тыс. птиц, произведено 11 млн яиц.

Муниципальные и региональные награды за вклад в развитие отрасли передовикам производства вручили депутат Тюменской облдумы Владимир Ковин, начальник управления по животноводству, главный госинспектор региона в области племенного животноводства департамента АПК Рустем Бетляев, глава Исетского муниципального округа Константин Швецов.

За посильную помощь бойцам СВО трудовые коллективы сельскохозяйственных предприятий округа получили заслуженные медали, благодарственные письма главы округа, дипломы и подарки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , Исетский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:07 08.12.2025Независимый аудитор проверит отчётность Фонда капремонта Тюменской области
18:51 08.12.2025В Исетском округе валовый сбор зерна превысил 154 тысячи тонн
16:43 08.12.2025Спрос на услуги частных мастеров по разморозке труб вырос на 13 % в Тюменской области
16:32 08.12.2025460 км коммуникаций построено за пять в Тюменском округе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора